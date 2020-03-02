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خبير كندي يرفع الإصابة في مصر إلى حالتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

كشفت مصادر إعلامية أن الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا الجديد لخبير كندي يعمل في مجال النفط، لينضم إلى الصيني الذي تأكدت إصابته، بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية تعافي الاثنين بعد خضوعهما للعزل الطبي.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إن وزارة الصحة أجرت تحاليل لـ1443 شخصا يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت إلى اكتشاف عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة.

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وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفى بمطار القاهرة قبل توجهها إلى الصين، أنه تم عزل ذلك الشخص لمدة 14 يوما كإجراء احترازي، بالإضافة إلى 13 شخصا قادمين من العمرة على مدى الأيام الماضية كانت لديهم أعراض مماثلة وثبتت سلبيتها، فضلا عن 302 مصري تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، حسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

وأوضحت أنه «يتم يوميا تلقي بلاغات من أفراد لديهم أعراض مشابهة للفيروس، ويجري تعريف منظمة الصحة العالمية بأي حالة مشتبه فيها، حيث تجرى التحاليل الطبية والوقائية، ويكون معظمها أنواعا مختلفة من الإنفلونزا الموسمية».

وتابعت «مصر دولة سياحية ومعرضة لأن تأتي إليها أي حالة حاملة للفيروس»، مؤكدة اتخاذ إجراءات وقائية وفقا للوائح الصحية الدولية.