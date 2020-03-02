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كورونا يغلق المدارس في كوريا واليابان وإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 3 آلاف و39 حالة وفاة منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

وزاد عدد الإصابات المؤكدة بمرض متلازمة التهاب الجهاز التنفسي «كوفيد19-»، الذي انتشر في 70 دولة وإقليما إلى 88 ألفا و437 على مستوى العالم مع نهاية أمس الأول، وفقا لبيانات المفوضية الوطنية للصحة في الصين ووكالة أنباء بلومبيرج. وباستبعاد عدد حالات الإصابة والوفيات في الصين بلغ عدد الإصابات المؤكدة عالميا 8 آلاف و411 شخصا و127 حالة وفاة.

وذكر تقرير إخباري أمس أن عدد الدول التي تقيد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المتحور الجديد، قد ارتفع إلى 93 دولة.

ونقلت شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية في سول القول إن 93 دولة طبقت إجراءات دخول أكثر صرامة، أو حظرا على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، وذلك بزيادة قدرها 15 دولة خلال 24 ساعة.

إغلاق المدارس

وأغلق عدد من الدول المدارس والجامعات، حيث بدأت جميع المحافظات في اليابان إغلاق المدارس، وقررت حكومة كوريا الجنوبية أمس إرجاء بدء الدراسة في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد بين الطلاب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير التعليم، يو يون هاي، أعلن إرجاء بداية الدراسة مجددا، بعد ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، لتشمل 201 حالة لقصر. وقالت يونهاب إنه بذلك سيبدأ العام الدراسي الجديد في 23 مارس الجاري. وكانت وزارة التعليم أعلنت إرجاء بدء الدراسة في 23 فبراير الماضي، عندما رفعت الحكومة من مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى.

وفي إيران أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أمس إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد «كوفيد19-»، و»أنه إذا لزم الأمر بُحث إغلاق المدارس الأسبوع المقبل، وسيتم عقد اجتماع في نهاية الأسبوع وسنتخذ قرارا بذلك الشأن».

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لا إصابات بين اللاجئين

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم وجود أي مصاب بفيروس كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وذكرت في بيان أمس أنها اتخذت إجراءات احترازية ووقائية ضد انتشار الفيروس داخل المخيمات الفلسطينية، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ووزارة الصحة اللبنانية والمؤسسات الطبية العاملة في الوسط الفلسطيني، مضيفة أنها اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية، ونظمت مجموعة من الندوات والمحاضرات، وقدمت الإرشادات للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل عدم انتشار الفيروس.

وكانت وكالة الأونروا أعلنت عن إغلاق المدارس والمعاهد وروضات ورياض الأطفال داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان كإجراء وقائي لعدم انتشار فيروس كورونا، بعد أن ترددت أنباء عن إصابة عدد من اللبنانيين بالفيروس.

الوفاة الثانية في أمريكا

وفيما تأكدت حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الصينية أمس تسجيل 202 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي في الصين إلى 80 ألفا و26 حالة.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه في الوقت الذي ينتشر فيه المرض بوتيرة أبطأ في الصين، فإن الإصابات ارتفعت في أماكن عديدة، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا، والتي سجلت قفزة بنسبة 50 % في عدد الحالات لتصل إلى 1694، كما شهدت أمريكا اللاتينية تسجيل أول حالات للإصابة بالفيروس.

21 إصابة بالعراق

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق أمس اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين مصابتين بفيروس كورونا في بغداد «الرصافة»، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة إلى 21 .

وفيما أعلنت الجزائر عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويديدو، أمس تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده.

عدد المصابين بكورونا عالميا: