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مجلس الشعب الليبي: سلامة أبعدنا عن مفاوضات جنيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

حمل مجلس الشعب الليبي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مسؤولية عدم مشاركته في حوار جنيف حول بلاده.

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وقال رئيس المجلس عقيلة صالح أمس، في مقابلة مع «سبوتنيك» الروسية، إن المبعوث الأممي لم يستجب لقرارات مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار في جنيف، وأوضح: «طلبنا استفسارا لمعرفة من هم المشاركون من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله».

وأعلن أن مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لبحث حوار جنيف، وأرجع تعليق المشاركة في مفاوضات جنيف إلى أنه رشح أشخاصا غير مستقلين، قائلا: «اتضح أنه رشح فتحي باشا آغا وهو وزير للداخلية، وعبدالرحمن السويحلي وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين؟».

وحذر المبعوث الدولي غسان سلامة من تداعيات انهيار الهدنة.