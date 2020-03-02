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صاروخان يهزان بغداد.. والفشل وراء انسحاب علاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية أمس أن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر.

وذكر بيان للخلية أنه «تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة شرق بغداد».

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أمس الأول بسقوط 4 صواريخ في المنطقة الخضراء وسماع دوي انفجارات وأصوات صافرات الإنذار.

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من جهته أعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل عن المكلف السابق برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.

ودعا الرئيس صالح في بيان الليلة القوى النيابية العراقية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة. كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.

وكان المكلف السابق محمد توفيق علاوي بعث أمس برسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت اعتذاره عن التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة. وأرجعت وكالة بلومبيرج للأنباء اعتذار علاوي إلى إخفاقه في تشكيل حكومة.

وقال علاوي في رسالة الاعتذار للرئيس العراقي إنه اصطدم أثناء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء، و»يشهد الله على أني لم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، ولكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، ودون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في ساحات التظاهر من أجل تغيير الأوضاع وتحقيق رفعة الوطن وازدهاره».