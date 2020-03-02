اكتشاف ثاني أجنبي حامل لفيروس كورونا بمصر.. والصحة: حالته مستقرة.. ووزيرة الصحة من الصين: جاهزون لكل السيناريوهات

حالة من الخوف والقلق انتابت عدد كبير من المواطنين بع إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في الساعت الأولى من صباح اليوم الإثنين، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جونش جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.

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وفي سياق متصل، قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن النظام الصحي في مصر قوي، ومستعدون لكل السيناريوهات المحتملة، وجرى التدريب عليها.

وأضافت زايد –في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، خلال زيارتها للصين- أن مصر سبق وأن سجلت حالة إيجابية حامل لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وخلال 48 ساعة، أصبحت الحالة سلبية، كما سجلت أيضا حالة إيجابية، وفي كلا الحالتين الإصابة المسجلة لأجنبي، وجرى تبادل كل البيانات ذات الصلة مع الدول المعنية.

وتابعت زايد، أن "النظام الصحي في مصر قوي، ومستعدون لكل السيناريوهات المحتملة، وجرى التدريب عليها، ولدينا خبرة في التعامل مع حالات مثل أنفلونزا الخنازير وغيرها".

وحول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول، بفرض قيود على الوافدين إليها من دول بها نسب إصابات مرتفعة بالفيروس، وعما إذا ستتخذ مصر إجراءات مماثلة، أوضحت وزيرة الصحة، أن مصر تعمل وفقا لإرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي حتى هذه اللحظة لم توصي بتعليق السفر من أي دولة حتى للوافدين من الصين. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأشارت إلى أن المنظمة، تشجع على إجراء المزيد من الإجراءات الاحترازية، وأن مصر من أوائل الدول التي استجابت لتوصيات المنظمة العالمية، في يناير الماضي.

وبشأن مستوى التعاون الدولي، بشأن مكافحة كورونا الجديد، لفتت زايد إلى أنه للتغلب على الفيروس، فيجب الالتزام بلوائح منظمة الصحة العالمية التي تضمن تبادل كل البيانات بشأن الحالات، حتى وإن كانت سلبية حتى تستطيع الدول تطوير لقاحات لمكافحة المرض.

وبالنسبة للقاءات التي أجرتها مع الجانب الصيني، اليوم، قالت زايد إن اللقاء الأول كان مع نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، والعلاقات الثنائية وروابط الصداقة والأخوة بين الشعبين.

ونوهت بأن المسؤول الصيني، وجه الشكر لمصر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي وجه الدعوة خلال اجتماعه الأخير للسفير الصيني بالقاهرة لاستعراض تقارير الصين وخبراتها في هذا المجال.

وأضافت زايد، أنها التقت أيضا مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين وزارة الصحة، حيث أطلع الجانب المصري على الخطط الاحترازية، التي قامت بها الصين ورفع مستوى الوعي، بشأن الصحة العامة، وكيفية النجاح في حصار المرض.