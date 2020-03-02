جميل حايك: المرحلة تستدعي من الجميع التكافل والتضامن لانقاذ لبنان من ازماته

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك على "وجوب ان تكون حماية الامن الصحي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في جدول اولويات عمل الحكومة"، مؤكدا ان "اموال المودعين اللبنانيين هي امانة بعهدة المصارف والتفريط بهذه الامانة تحت اي عنوان جريمة اخلاقية لا يمكن القبول بها، وسيكون همنا الدائم الحرص على منع السطو المنظم على أموال الناس لان المودعين ليسوا متسولين".
واكد خلال لقاء سياسي حضرته قيادات من الحركة في اقليم الجنوب وفعاليات في النادي الحسيني لمدينة النبطية، ان "النفط كان في طليعة اهتمامات الامام الصدر منذ العام 1974 وشكل مجموعات علمية متخصصة من أجل دراسة ملف النفط في لبنان برا وبحرا كما مكننا من منع القرصنة الإسرائيلية لثرواتنا الطبيعية وتثبيت حق لبنان في هذه الثروات التي نأمل أن تكون عامل استقرار اقتصادي بالاستثمار عليها وعلى الوحدة الداخلية لإخراج البلد من ازماته لان منطق الاستئثار اتعب اللبنانيين وشتت طاقاتهم".
وشدد على "ضرورة ان يبادر الجميع في لبنان نحو استحضار كل العناوين التي ترسخ مناخات التلاقي والحوار وتأجيل المناكفات والسجالات السياسية"، معتبرا ان "المرحلة التي يعيشها لبنان تستدعي من الجميع التكافل والتضامن من اجل انقاذ لبنان من ازماته".وختم: "كما أسقطنا في لبنان الحزام الأمني الإسرائيلي بالمقاومة فإن سوريا المنتصرة سوف تسقط اي حزام أمني يستهدف وحدة أراضيها".
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