جميل حايك: المرحلة تستدعي من الجميع التكافل والتضامن لانقاذ لبنان من ازماته

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" ​جميل حايك​ على "وجوب ان تكون حماية الامن الصحي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في جدول اولويات عمل ​الحكومة​"، مؤكدا ان "اموال المودعين ال​لبنان​يين هي امانة بعهدة ​المصارف​ والتفريط بهذه الامانة تحت اي عنوان جريمة اخلاقية لا يمكن القبول بها، وسيكون همنا الدائم الحرص على منع السطو المنظم على أموال الناس لان المودعين ليسوا متسولين".

واكد خلال لقاء سياسي حضرته قيادات من الحركة في اقليم ​الجنوب​ وفعاليات في النادي الحسيني ل​مدينة النبطية​، ان "​النفط​ كان في طليعة اهتمامات الامام الصدر منذ العام 1974 وشكل مجموعات علمية متخصصة من أجل دراسة ​ملف النفط​ في لبنان برا وبحرا كما مكننا من منع القرصنة الإسرائيلية لثرواتنا الطبيعية وتثبيت حق لبنان في هذه الثروات التي نأمل أن تكون عامل استقرار اقتصادي بالاستثمار عليها وعلى الوحدة الداخلية لإخراج البلد من ازماته لان منطق الاستئثار اتعب اللبنانيين وشتت طاقاتهم".

وشدد على "ضرورة ان يبادر الجميع في لبنان نحو استحضار كل العناوين التي ترسخ مناخات التلاقي والحوار وتأجيل المناكفات والسجالات السياسية"، معتبرا ان "المرحلة التي يعيشها لبنان تستدعي من الجميع التكافل والتضامن من اجل انقاذ لبنان من ازماته".وختم: "كما أسقطنا في لبنان الحزام الأمني الإسرائيلي ب​المقاومة​ فإن ​سوريا​ المنتصرة سوف تسقط اي حزام أمني يستهدف وحدة أراضيها".

