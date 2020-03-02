تضييق الطريق لمدة أسبوع بسبب أعمال صيانة جسر سليم سلام - حوض الولاية

اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان، بأنه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة جسر سليم سلام (حوض الولاية/ المسلك الشرقي بعد النفق، المتّجه نحو ​وسط بيروت​)، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم 2/3/2020، من ​الساعة​ 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من فجر اليوم التالي، يومياً ولمدّة أسبوع. وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور.

واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للازدحام.