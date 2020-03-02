تضييق الطريق لمدة أسبوع بسبب أعمال صيانة جسر سليم سلام - حوض الولاية

اعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة في بيان، بأنه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة جسر سليم سلام (حوض الولاية/ المسلك الشرقي بعد النفق، المتّجه نحو وسط بيروت)، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم 2/3/2020، من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من فجر اليوم التالي، يومياً ولمدّة أسبوع. وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
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