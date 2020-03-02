عباس: معملا إنتاج السكر المكرر بلبنان قادران على تغطية السوق المحلي بالكامل

أوضحت مدير عام ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ ​عليا عباس​، أنّ "معملي إنتاج ​السكر​ المكرّر في ​لبنان​ قادران على تغطية السوق المحلّي بالكامل، وقد حصلت زيادة استيراد للسكر من الخارج في الفترة الماضية، ما دفع بهذه المعملين إلى الإقفال لأنّهما لم يتمكّنا من المنافسة".

ولفتت في تصريح تلفزيوني، تعليقًا على إصدار وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ قرارًا يفرض رسمًا وقائيًّا موقتًا قدره 7% على واردات لبنان من منتج السكر الأبيض المكرر، إلى أنّ "القرار سيطبّق منذ تاريخ فتح المعمَلين، وهناك تعهّد بألّا يفرض المعملان زيادة على أسعارهما".

وشدّدت عباس على "أنّنا نسعى لإعادة تفعيل الإنتاج الوطني، وعندما سيفتح المعملان، ستتمّ إعادة تشغيل مئات العائلات"، منوّهةً إلى "أنّنا رفعنا الدعن عن الشمندر السكري".