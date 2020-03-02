ذكرت مصادر رئيس الحكومة ​حسان دياب​، لقناة "المنار"، أنّ "دياب في هذه المرحلة لا يركّز فقط على كيفيّة تجاوز ​لبنان​ لإستحقاق آذار المالي، بل يبحث بكيفيّة مواجهة كلّ الإستحقاق الماليّة، ووضع ​الدين العام​ على سكّة المعالجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دياب للمنار: هو يركز على كيفية مواجهة كل الإستحقاقات المالية وليس استحقاق آذار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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