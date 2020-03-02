تعميم من يرق لتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية بفترة توقف الدراسة

أصدر المدير العام للتربية ​فادي يرق​ تعميماً متعلقاً بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الاقفال الناتج عن إنتشار ​فيروس كورونا​، ينص على "إلتزام مدراء الثانويات و​المدارس الرسمية​ بفتح الثانوية أو المدرسة خلال الاسبوع الجاري (7-2 آذار 2020)، بين ​الساعة​ الثامنة صباحا والثانية عشرة ظهرا، مع كل من ناظر أو اكثر بحسب الحاجة بأسلوب المداورة، وذلك لوضع آلية للتواصل مع الكادر التعليمي وإنشاء مجموعات خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي بين المدرسين و​الطلاب​ تضمن متابعة مختلف الشؤون التربوية، ومرشد صحي، للاشراف على مستخدمي النظافة اثناء قيامهم بتعقيم المبنى وتنظيفه وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعامل المكننة لتأمين الاعمال الادارية اللازمة ومنها إدخال المعلومات على برنامج SIMS، وتلك التي ترتبط بمهل زمنية محددة".

وذكر في التعميم أنه "يطلب المديرون من جميع ​الاساتذة​ والمدرسين (ملاك، تعاقد ومستعان بهم) إلزامية إرسالهم إلى منسق المادة أو من يكلفه المدير لكل مادة في حال عدم وجود منسق، الدروس اليومية المحددة لكل صف، لاسيما صفوف الشهادات الرسمية، بالاضافة الى مجموعة التمارين/الفروض المساعدة، وذلك عن فترة اسبوع كامل؛ على ان ترسل قبل نهاية يوم الاربعاء 4/3/2020 كحد أقصى، وبأي طريقة متاحة؛ على أن يقوم المنسق أو المكلف بمتابعة استلام هذه المواد التربوية وتجميعها".

وينص التعميم على أن "يتولى المديرون، بمساعدة تقنية من عمال المكننة، بالاعتماد على الوسائل الالكترونية و​وسائل التواصل الاجتماعي​، أو بأي طريقة أخرى متاحة، وضع كل هذه المواد التربوية بمتناول التلامذة وذويهم واعتبارها بمثابة فروض منزلية يقتضي إنجازها خلال فترة اقفال المدرسة/الثانوية، وإيداع نسخة عن هذه المواد التربوية الى المرشد التربوي كل بحسب مادة إختصاصه".

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كذلك يوجب التعميم "الامتناع عن استقبال أي من العاملين في المدرسة، في حال اختلاطهم مع أي من الوافدين من الدول التي تعاني انتشار فيروس كورونا ولمدة اسبوعين من تاريخ حصول الاختلاط، علما أن إثبات هذا الامر يبقى على مسؤولية من تغيب بسبب الاختلاط، ووفق اصول واجراءات يعلن عنها لاحقا".

ويوجب يرق "إلتزام المديرين شراء حاجة المدارس والثانويات الرسمية للكمية الكافية من المواد ووسائل التنظيف والتعقيم وفق احكام القرار 1845/م تاريخ 23/ 12 / 2006، واعتبار تجزئة مثل هذه النفقة مبررة في مثل هذه الظروف؛ على ان يتم مراجعة المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، ليصار الى تخصيص سلفة او مساعدة للمدرسة/للثانوية المحتاجة سواء من صندوق مدرسة/ثانوية أخرى قادرة ماليا أو من ​صندوق التعاضد​ المعني".

كما يوصي بـ"إلتزام المديرين إيداع المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه، التقارير اليومية عن سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء احكام هذا التعميم".