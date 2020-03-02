أبي اللمع وعقيص طلبا من عويدات تحريك ملف الإخبار عن شبهات فساد بإدارة الجمارك

زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان إدي أبي اللمع وجورج عقيص، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، في مكتبه في قصر العدل في بيروت، وبحثا معه في الإخبار الّذي كانا قد تقدّما به العام الماضي والمتعلّق بشبهات فساد في إدارة الجمارك، وتمنيا عليه "تحريك الملف المذكور بالسرعة والفاعلية الممكنتَين، لما لموضوع الفساد الجمركي والتهرّب الضريبي من أثرٍ على ماليّة الدولة المتعثرة، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة الّتي يمرّ بها لبنان".

ووعد القاضي عويدات، بحسب بيان مشترك لإبي اللمع وعقيص، بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبتّ موضوع الإخبار تحت سقف القانون". وأبدى النائبان "ارتياحهما إلى المسار القضائي إجمالًا، وتجاوب القضاء اللبناني مع ضغط الرأي العام في مكافحة الفساد"، مؤكّدَين أنّ "الإخبار الّذي قدماه يخرج عن إطار الكيد السياسي، ويرميان منه إلى تشديد الرقابة على الجمارك كمرفق حيوي مهم من مرافق الدولة الأساسيّة".

