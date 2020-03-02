عناية عز الدين: قد ينتقل الكورونا عن طريق ملامسة سطح ملوث كخرطوم النرجيلة

أعلنت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائبة ​عناية عز الدين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "فيروس الكورونا هو فيروس تنفسي يمكن ان ينتقل عن طريق ملامسة سطح ملوث ك​خرطوم​ النرجيلة".

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