رودولف عبود: جميع الجهات مصرة على ضرورة إقامة الإمتحانات الرسمية

أكد رئيس ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ أن جميع الجهات السياسية مصرة على ضرورة إقامة ​الإمتحانات الرسمية​ لطلاب الشهادات الرسمية، والنقابة أيضاً تقف بهذا الرأي، لأن ذلك يعود إلى مصلحة ​الطلاب​ بالدرجة الأولى.

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، أشار عبود إلى أن غالبية المدارس الخاصة قامت بأعمال التعقيم للمدارس إلا أن التعقيم غير كاف لعودة الطلاب إلى المدارس، مؤكداً أن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتواصل مع ​وزارة التربية​ وتلتزم قراراتها وإن كان الوضع بحاجة إلى المزيد من أيام العطلة للطلاب فسنلتزم قرار الوزارة في تمديد العطلة".