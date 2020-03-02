أكد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن جميع الجهات السياسية مصرة على ضرورة إقامة الإمتحانات الرسمية لطلاب الشهادات الرسمية، والنقابة أيضاً تقف بهذا الرأي، لأن ذلك يعود إلى مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار عبود إلى أن غالبية المدارس الخاصة قامت بأعمال التعقيم للمدارس إلا أن التعقيم غير كاف لعودة الطلاب إلى المدارس، مؤكداً أن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتواصل مع وزارة التربية وتلتزم قراراتها وإن كان الوضع بحاجة إلى المزيد من أيام العطلة للطلاب فسنلتزم قرار الوزارة في تمديد العطلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رودولف عبود: جميع الجهات مصرة على ضرورة إقامة الإمتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.