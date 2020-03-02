هبوط طائرة ايرانية في مطار بيروت اتية من ايران على متنها لبنانيون وإيرانيون

وصلت مساء اليوم الى ​مطار بيروت الدولي​ الطائرة الإيرانية الآتية من ​ايران​ والتي أرجأت رحلتها صباح اليوم، وعلى متنها لبنانيون وإيرانيون، وتحمل الرقم IR 663.

وفي هذا السياق، تتخذ الإجراءات اللازمة لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة بفيروس "كورونا".