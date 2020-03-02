وصلت مساء اليوم الى مطار بيروت الدولي الطائرة الإيرانية الآتية من ايران والتي أرجأت رحلتها صباح اليوم، وعلى متنها لبنانيون وإيرانيون، وتحمل الرقم IR 663.
وفي هذا السياق، تتخذ الإجراءات اللازمة لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة بفيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط طائرة ايرانية في مطار بيروت اتية من ايران على متنها لبنانيون وإيرانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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