المجذوب عمم على المدارس والثانويات إلتزام الإقفال ونشر التوعية وإعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، في تعميم أصدره موجّه إلى ​المدارس​ والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، أنّ "حفاظًا على صحّة التلامذة والطلاب والهيئتين الإداريّة والتعليميّة وسلامتهم، واستنادًا إلى البيانَين اللذين صدرا عن مكتبنا الإعلامي مساء الجمعة الواقع فيه 28 شباط ومساء الأحد الواقع فيه 1 آذار 2020، في ضوء التنسيق الحاصل مع وزير الصحة العامة، وبناءً لمقتضيات المصلحة العامة، يُطلب إلى جميع مديري المؤسّسات التعليميّة الرسميّة والخاصّة:

1- الإلتزام بإقفال كلّ المؤسّسات التعليميّة الرسميّة والخاصّة، كإجراء إحترازي من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط حتّى مساء الأحد الواقع فيه 8 آذار.

2- قيام جميع مديري المؤسّسات التعليميّة الرسميّة والخاصّة بالإشراف على عمليّة تنظيف وتعقيم المؤسّسات التعليمية وفق آليّات التعميم رقم 7 تاريخ 21/2/2020، أثناء فترة الإقفال وبعد استئناف الدروس.

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3- التشديد على نشر مواد التوعية الخاصّة بالوقاية من فيروس "كورونا" بين صفوف الهيئتَين الإداريّة والتعليميّة وجميع العاملين في المؤسّسة، خصوصًا إرشادات التوعية للتلامذة والطلاب عند إعادة فتح هذه المؤسسات.

4- إعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليميّة من خلال ضمان تعويض ما خسره التلامذة/الطلاب أثناء فترة إقفال المدارس وذلك بأي من الوسائل التعليميّة المتاحة".

ولفت إلى أنّه "يُكلّف بتنظيم دوام الهيئتَين الإداريّة والتعليميّة أثناء فترة إقفال المدارس، المديرون العامون في الوزارة في ما يتعلّق ب​التعليم الرسمي​ (الأكاديمي والمهني)، ورؤساء ومديرو المؤسّسات التعليميّة الخاصّة في ما يتعلّق بالتعليم الخاص؛ وذلك بما يتلاءم مع حسن تطبيق ما ورد في البندين 3 و 4 من هذا التعميم".