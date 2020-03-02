غبريل: الوضع الاقتصادي الصعب يحتم علينا اللجوء الى خيارات صعبة

لفت الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، في حديث تلفزيوني، الى ان "​لبنان​ اليوم يعاني اليوم من ازمة اقتصادية صعبة، وهذا الامر يجبرنا اللجوء الى الخيارات الصعبة، وبالتالي يحتم علينا العمل بالمدخرات التي نملكها، وان كان البعض يعتقد اننا لا نعاني بأزمة فنحن لسنا بحاجة الى اعادة اليهكلة".

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