مراد: دياب صدق بكلامه حول دقة الوضع وعجز الدولة كما فقدان المواطن ثقته بها

رأى وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ صدق بكلامه حول دقّة الوضع وعجز الدولة كما فقدان المواطن ثقته بها. ويُسجّل له أنّه لم يعد شعبه ويخدعه بآلاف الوظائف والحلول السريعة لأزمات عمرها ثلاثين عامًا".

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