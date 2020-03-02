نجم: اتمنى تحرر مجلس القضاء الاعلى من التدخلات السياسية والتقليدية

تمنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، أن "يلاقي ​مجلس القضاء الاعلى​ تطلعات المواطنين متحررًا ليس فقط من التدخلات السياسية وإنما ايضًا من كل القيود التقليدية".

وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أكدت أن دورها وواجبها كوزيرة للعدل هو أن "أتأكد من احترام المعايير الموضوعية التي تضمن تعيين القاضي الأكفأ في كل منصب، وان أمنع الإستئثار في القضاء لصالح هذا الفريق أو ذاك، وسأفعل".