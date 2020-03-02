أعتبر قائد مقر الدفاع السيبراني ومواجهة التهديدات الجديدة في الجيش الإيراني، ونائب رئيس الأركان الإيرانية اللواء مصطفی إیزدي، ان "الإنسان يختلف عن الحيوان، والغرب في أزمة، ومن دواعي الأسف أن يكون مرشح للرئاسة الأميركية، مثليا، وأكثر من ذلك، أن تكون له فرصة للفوز، وهذا هو الانحطاط الحقيقي".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت قبل يومين من إعلان المرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيت بوتيدجيدج، عن "انسحابه من السباق الانتخابي على خلفية نتيجته المخيبة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الأركان بالجيش الايراني: من المؤسف أن تتاح لمثليّ فرصة للوصول لرئاسة اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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