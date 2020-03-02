نائب رئيس الأركان بالجيش الايراني: من المؤسف أن تتاح لمثليّ فرصة للوصول لرئاسة اميركا

أعتبر قائد مقر الدفاع السيبراني ومواجهة التهديدات ​الجديدة​ في ​الجيش الإيراني​، ونائب رئيس الأركان الإيرانية اللواء مصطفی إیزدي، ان "​الإنسان​ يختلف عن الحيوان، والغرب في أزمة، ومن دواعي الأسف أن يكون مرشح للرئاسة الأميركية، مثليا، وأكثر من ذلك، أن تكون له فرصة للفوز، وهذا هو الانحطاط الحقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت قبل يومين من إعلان المرشح في ​الانتخابات​ التمهيدية للحزب الديمقراطي بيت بوتيدجيدج، عن "انسحابه من السباق الانتخابي على خلفية نتيجته المخيبة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية".