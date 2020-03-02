انسحاب المرشحة الديموقراطية آيمي كلوبوشار من السباق الرئاسي الأميركي

أعلنت المرشحة الديموقراطية آيمي كلوبوشار ، إنسحابها من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية ، وتحدثت وسائل إعلام أميركية أن كلوبوشار ستعلن دعهما لجو بايدن في الإنتخابات القادمة .
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