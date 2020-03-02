الرئيس الجزائري يعزي عائلة جندي قتل خلال محاربة الإرهاب في البلاد

أوضح رئيس ​الجزائر​ ​عبد المجيد تبون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ببالغ الحزن والأسى تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر، الجندي موسى مرداسي وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس، رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان، والتعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا ولكل من عرف موسى".

هذا وكانت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ قد أصدرت بياناً، اشارت الى انه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور في ولاية سيدي بلعباس، قضت اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي خطر، والعملية سمحت باسترجاع 3 مخازن ذخيرة ومسدس رشاش من نوع "كلاشينكوف"، وحزام ناسف ومنظار ميدان، فيما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية".