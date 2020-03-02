النشرة: الجيش السوري نفذ عملية عسكرية في الصنمين بريف درعا وقتل 5 مسلحين

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "​الجيش السوري​ نفّذ خلال الساعات الماضية عمليّة عسكريّة محدودة في مدينة الصنمين ب​ريف درعا​، لإنهاء التواجد المسلّح فيها الّذي هدّد المواطنين على مدى سنوات، وللقضاء على المسلّحين الّذين هاجموا المؤسّسات الحكوميّة والحواجز العسكريّة مرّات عديدة".

ولفت إلى أنّ "الجيش حَسم المعركة وقتل 5 مسلّحين على الأقل بينهم متزعمان بارزان للمجموعات المسلحة، فيما تضاربت المعلومات حول مصير المدعو وليد الزهرة أبرز زعيم للمسلحين"، موضحًا أنّ "وجهاء المنطقة يعملون بالتواصل مع ذوي وأقارب المسلحين في الصنمين، لإقناعهم بالإستسلام، ومن المتوقّع حسم الأمور خلال الفترة القليلة المقبلة".