قائد بالحرس الثوري الإيراني: تشكيل مقر بايولوجي لمكافحة فيروس كورونا

أعلن قائد القوّة البريّة للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، "تشكيل مقر "شفاء" بيولوجي لمكافحة فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أنّ "جميع وحدات الحرب الحديثة للمقرّات العشرة التابعة للقوّة البريّة للحرس الثوري هي الآن بكامل استعداداتها".
وأوضح أنّ "الخبراء ومتخصّصي الميكروبيولجي وعلم الفيروسات في القوّة البريّة لحرس الثورة، كلّفوا بمهمّات في المناطق الملوّثة بفيروس "كورونا" واستقرّوا في هذه المناطق"، مؤكّدًا أنّ "القوة البرية تعقد جلسات مستمرّة مع مؤسّسة أبحاث وجهاد الإكتفاء الذاتي لتفعيل استخدام أنظمة التطهير واستخدام سيارات "دي اس ام" لتطهير المناطق الملوّثة بالفيروس".
وأشار باكبور إلى أنّ "وحدات الحرب الحديثة للقوّة البريّة انتشرت منذ أسبوع في مدينة قم، وبدأت تطهير الشوارع والأماكن العامة، كما تقوم بأعمال مماثلة في محافظات طهران وجيلان وكرمانشاه".
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