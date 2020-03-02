سلطات سلطنة عمان تعلن عدم السماح بدخول القادمين من الدول المنتشر بها كورونا للبلاد

أعلنت السلطات في ​سلطنة عمان​، عن "عدم السماح بدخول الزائرين القادمين من الدول المنتشر فيها ​كورونا​ إلى البلاد عبر جميع منافذها". إضغط للمزيد

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