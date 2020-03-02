الرئيس الإندونيسي: يعلن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن "الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة، لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا"، مشيراً الى ان "امرأة تبلغ من العمر (64 عاما) وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اختلاطهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا، وتتلقى المرأتان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا".
هذا وأعلن وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو، إن "الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا، وتبحث السلطات عن كل من كانت الزائرة اليابانية على اتصال به".
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