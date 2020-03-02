الرئيس الإندونيسي: يعلن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​، أن "الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين ب​فيروس كورونا​ بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة، لتسجل بذلك أول ​حالات​ إصابة مؤكدة في ​إندونيسيا​"، مشيراً الى ان "امرأة تبلغ من العمر (64 عاما) وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اختلاطهما بزائرة يابانية تقيم في ​ماليزيا​، وتتلقى المرأتان العلاج الآن في ​مستشفى​ سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في ​جاكرتا​".

هذا وأعلن ​وزير الصحة​ تيراوان أجوس بوترانتو، إن "الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا، وتبحث السلطات عن كل من كانت الزائرة اليابانية على ​اتصال​ به".