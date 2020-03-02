مجلس الوزراء المصري يطلق موقعاً إلكترونياً توعوياً عن فيروس كورونا

أعلن مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري أسامة الجوهري عن "تدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً الى ان "الموقع يشمل معلومات عامة عن الفيروس، وإجابة عن أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم".
ولفت الجوهري إلى أن الموقع "يتضمن كذلك باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية".
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