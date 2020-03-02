أمين عام "الناتو" يجدد دعمه لتركيا في ملف سوريا

جدد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، دعمه ل​تركيا​ في الملف السوري، وذلك في ​اتصال​ هاتفي مع وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​، بحثا خلاله المستجدات في ​محافظة إدلب​ السورية.

ولفتت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "لأناضول، إلى أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال قضيتي إدلب و​المهاجرين​ معلناً عن دعمه وتضامنه مع تركيا".

وقد أكد ستولتنبرغ في وقت سابق دعم "​الناتو​" لتركيا، وأنّهم "يدرسون إمكانية فعل المزيد من أجلها"، وذلك إثر استهداف جنود الأتراك في إدلب من قبل ​الجيش السوري​.

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