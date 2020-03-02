أمين عام "الناتو" يجدد دعمه لتركيا في ملف سوريا

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، دعمه لتركيا في الملف السوري، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بحثا خلاله المستجدات في محافظة إدلب السورية.
ولفتت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "لأناضول، إلى أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال قضيتي إدلب والمهاجرين معلناً عن دعمه وتضامنه مع تركيا".
وقد أكد ستولتنبرغ في وقت سابق دعم "الناتو" لتركيا، وأنّهم "يدرسون إمكانية فعل المزيد من أجلها"، وذلك إثر استهداف جنود الأتراك في إدلب من قبل الجيش السوري.
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