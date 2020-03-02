أعلن ​السفير الإيراني​ لدى لندن ​حميد بعيدي نجاد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أول دفعة من ​الهدايا​ البريطانية والفرنسية والألمانية لمكافحة ​فيروس كورونا​، ستصل إلى ​طهران​ الليلة، وطهران ماضية في التنسيق مع ​السلطات البريطانية​ لشراء بعض المعدات الطبية العاجلة من السوق البريطانية لمكافحة الفيروس، إلى جانب الجهود التي يبذلها الخبراء الإيرانيون لتلبية الاحتياجات الداخلية".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني بلندن: أول دفعة مساعدات أوروبية لمكافحة كورونا في طريقها لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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