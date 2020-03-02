سلطات تركيا أعفت مواطني 11 بلدا أوروبيا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أصدرت سلطات ​تركيا​ مواطني 11 بلدًا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفق قرار رئاسي يحمل توقيع رئيس الجمهورية ​رجب طيب اردوغان​، بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدوليّة. وبموجب القرار، يُعفى مواطنو ​النمسا​، ​بلجيكا​، ​بريطانيا​، ​كرواتيا​، ​هولندا​، ​إيرلندا​، ​إسبانيا​، ​مالطا​، ​النرويج​، ​بولندا​ و​البرتغال​، من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، لمدّة 90 يومًا في كلّ 180يومًا، وفي رحلات "الترانزيت". إضغط للمزيد

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