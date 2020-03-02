الصحة العالمية: فريقنا بإيران سيساعد على الاستجابة بشكل أسرع لمواجهة كورونا

شكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على "دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في إيران"، مشيراً الى ان "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية، وستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا".
ورحب غيبريسوس، بـ"إعلان الولايات المتحدة أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية"، قائلاً: "لدينا عدو مشترك الآن، ويجب تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأميركي جسر سلام مهم للغاية".
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