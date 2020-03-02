الصحة العالمية: فريقنا بإيران سيساعد على الاستجابة بشكل أسرع لمواجهة كورونا

شكر رئيس ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس غيبريسوس، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد، على "دعمه مهمة مكافحة كورونا الإنسانية في ​إيران​"، مشيراً الى ان "رحلة التشارتر حطت في ​طهران​ منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا و​المستلزمات الطبية​، وستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة ​فيروس كورونا​".

ورحب غيبريسوس، بـ"إعلان ​الولايات المتحدة​ أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية"، قائلاً: "لدينا عدو مشترك الآن، ويجب تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأميركي جسر سلام مهم للغاية".