محافظ أربيل: منع إقامة مجالس العزاء التزاما بالإرشادات الطبية لمنع انتشار كورونا

أعلن ​محافظ​ ​أربيل​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع رجال دين، في ​العراق​، انه "لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ حتى الآن في أربيل، ولقد تم تكريس كل الإمكانيات لاتخاذ ما يلزم لدرء مخاطر كورونا، ويمكننا فعل ذلك بجهود الجميع، وتم الاتفاق على عدم السماح بإقامة مجالس العزاء في المساجد والقاعات والمنازل بمحافظة أربيل حتى الـ21 من اذار الحالي والاكتفاء بإقامتها في المقابر، من أجل حماية المواطنين".

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