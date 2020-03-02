الخزانة البريطانية تطالب الاتحاد الأوروبي بنتائج إيجابية بمحادثات الوصول للأسواق المالية

أكد وزير الخزانة البريطاني، ريشي سناك، "ضرورة توصل بلاده و​الاتحاد الأوروبي​ إلى نتائج إيجابية بحلول منتصف العام الحالي بشأن تقييمات الوصول إلى الأسواق المالية"، معتبراً ان "​بريطانيا​ والاتحاد يجب أن يكونا قادرين على الانتهاء من التقييمات الخاصة بالوصول القائم على التكافؤ بسرعة، ولا يوجد أي سبب يمنعنا من تقديم نتائج إيجابية شاملة حتى اكتمال الجدول الزمني المقرر في حزيران المقبل".

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