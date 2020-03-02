أول حكم بالإعدام في الصين بسبب فيروس كورونا

تلقى مواطن صيني حكما ب​الإعدام​ لطعنه اثنين من المسؤولين عند حاجز لاحتواء ​فيروس كورونا​ في السادس من شباط، وأشارت ​محكمة​ في مقاطعة يونان الجنوبية التي أصدرت الحكم، إلى أن "ما جيانغوو" 23 عاما، تجاهل القوانين العامة فيما تعيش المقاطعة أعلى حالة طوارئ تتعلق ب​الصحة العامة​"، مؤكدةً أن "تجاهل ما جيانغوو سياسات السيطرة على الفيروس أدى إلى مقتل شخصين، معتبرة أن سلوكه يرقى إلى مستوى القتل العمد".

وكان "ما" مسافرا في سيارته مع شخص آخر عندما أوقفا عندم حاجز، بحسب المحكمة. فخرج رفيق "ما" من السيارة لإزالة الحاجز لفسح المجال لمرور السيارة، رافضا الامتثال لتحذيرات المسؤولين من القيام بذلك، فأخرج أحد مسؤولي المقاطعة هاتفه المحمول لتصوير "ما" ورفيقه أثناء رفضهما لاتباع التدابير ​الحكومة​، فسحب "ما" سكينا من جيبه وطعن المسؤول عدة طعنات.

وطعن أيضا مسؤولا آخر حاول تقديم المساعدة للمسؤول الأول عندم الحاجز. ومات كلا المسؤولين متأثرين بجراحهما، حسب بيان المحكمة.