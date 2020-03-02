شدّد المتحدّث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، على أنّه "لا توجد أي قاعدة تبرّر عدوان النظام السوري".
ولفت في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، إلى أنّ "عدم إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وعدم التزام الحلفاء بتعهداتهم، كان سببًا في تعرُّض 4 ملايين شخص للظلم"، في إشارة إلى سكان إدلب. وركّز على أنّ "إلى جانب سياستنا الداعمة لوحدة أراضيها، فإنّنا نرى أنّ سوريا هي ملك للسوريين وليس للرئيس السوري بشار الأسد".
وحول قضية المهاجرين غير النظاميين على الحدود التركية اليونانية، أكّد جليك أنّ "إطلاق اليونان قنابل الغاز والصوتيّة على المهاجرين وقتلها أحدهم، يُعدّ نهجًا غير إنساني".
كانت هذه تفاصيل خبر "العدالة والتنمية" التركي: ندعم وحدة أراضي سوريا التي هي ملك للسوريين وليس للأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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