"العدالة والتنمية" التركي: ندعم وحدة أراضي سوريا التي هي ملك للسوريين وليس للأسد

شدّد المتحدّث باسم "​حزب العدالة والتنمية​" التركي، ​عمر جليك​، على أنّه "لا توجد أي قاعدة تبرّر عدوان ​النظام السوري​".

ولفت في مؤتمر صحافي بالعاصمة ​أنقرة​، إلى أنّ "عدم إنشاء منطقة آمنة شمالي ​سوريا​، وعدم التزام الحلفاء بتعهداتهم، كان سببًا في تعرُّض 4 ملايين شخص للظلم"، في إشارة إلى سكان إدلب. وركّز على أنّ "إلى جانب سياستنا الداعمة لوحدة أراضيها، فإنّنا نرى أنّ سوريا هي ملك للسوريين وليس للرئيس السوري ​بشار الأسد​".

وحول قضية ​المهاجرين​ غير النظاميين على الحدود التركية ​اليونان​ية، أكّد جليك أنّ "إطلاق اليونان قنابل ​الغاز​ والصوتيّة على المهاجرين وقتلها أحدهم، يُعدّ نهجًا غير إنساني".