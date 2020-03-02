الصحة العراقية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في بغداد وميسان والنجف

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ​بغداد​ وميسان و​النجف​ ، ليصل عدد الإصابات إلى 25 إصابة في العراق . إضغط للمزيد

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