المعهد القومي للبحوث في مصر: هزة أرضية تضرب شرم الشيخ

أعلن المعهد القومي للبحوث في مصر، عن "تسجيل ​هزة أرضية​ على بعد 9 كيلومتراً في مدينة ​شرم الشيخ​"، مشيرة الى ان "قوة الهزة بلغت 3.05 درجة على مقياس ريختر".

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