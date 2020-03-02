هنية: عرضنا على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها للحكومة الفلسطينية برام الله

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​ انه "عرض على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى ​الحكومة الفلسطينية​ في ​رام الله​". إضغط للمزيد

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