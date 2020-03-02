الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا بلغت 52 حالة

بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 52 حالة، أي بزيادة 18 وفاة عن الأحد، وفق ما أعلن مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.
وقال بوريلي أن المتوفين أشخاص مسنون أو يعانون من أمراض خطيرة أخرى. كما أعلن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، اذ بلغت حصيلة المصابين 2036 مقابل 1694 مساء الأحد.
وإيطاليا هي البلد الاكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، لكنها أيضا أكثر بلد أجرى فحوصات، اذ بلغ اجمالي عددها 23,345 الفا حتى الاثنين.
وجرى ايداع 908 من المصابين في المستشفى، أي فقط نصف الحاملين للفيروس، بينهم 166 وضعوا في العناية الفائقة (مقابل 140 الأحد).
وتبقى لومبارديا (منطقة ميلانو) الأكثر تضررا ب1077 اصابة، تليها منطقة إميليا رومانيا ب324 اصابة، ثم فينيتو (المحيطة بالبندقية) ب271 اصابة.
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