اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة الاحد في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين في جنيف "في الساعات ال24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد19 خارج الصين أكثر منها داخل الصين". مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات بكورونا خارج الصين تزداد بشكل مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.