المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.5 مليار دولار في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع في في فبراير الماضي إلى 45.510 مليارات دولار، مقابل 45.457 مليار دولار في يناير.

وبحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن الاحتياطي قد زاد بنحو 53 مليون دولار، في فبراير، مواصلا سلسلة الارتفاعات للشهر الرابع عشر على التوالي.