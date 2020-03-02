الأمم المتحدة تلغي كافة الفعاليات الجانبية في الدورة 43 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قررت الأمم المتحدة، إلغاء كافّة الندوات والجلسات الجانبية على هامش الدورة 43، لمجلس حقوق الإنسان بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ابتداءً من اليوم وحتى نهاية الدورة في 20 مارس الحالي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان وقف كل الندوات التي كانت ستوم بها المنظمات غير الحكومية والأجهزة الوطنية وفقًا لقرار المكتب الصادر اليوم باتباع التوصيات التي قدمتها المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في رسالتها