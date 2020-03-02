رئيس سريلانكا يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (د ب أ)
صرح مسؤولون في سريلانكا، أن رئيس البلاد جوتابايا راجابكسا، قام بحل البرلمان اعتبارًا من منتصف ليلة اليوم الاثنين، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل موعدها بستة أشهر.
واستخدم راجابكسا، الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر الماضي، سلطاته الدستورية لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 25 إبريل المقبل.
ويعطي الدستور رئيس البلاد الحق في حل البرلمان إذا ما استكمل أربع سنوات ونصف من فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات.
وبعد انتخاب راجابكسا رئيسا للبلاد، تنحى الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينج، ما أدى إلى تشكيل حكومة أقلية تتولى شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات.
وسوف تجرى الانتخابات على 225 مقعدا في البرلمان.
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