إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات إثر فيروس كورنا إلى 52

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا الجديد إلى 52 شخصا، وعدد المصابين إلى 1835 مصابا، بزيادة 258 شخصا عن عدد المصابين المسجل أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إن "عدد المصابين بالفيروس أصبح 1835 بزيادة 258 شخصا عن أمس، وتعافي 149 شخصا"، مضيفا أن "عدد الوفيات أصبح 52 شخصا، بزيادة 18 شخصا عن العدد المعلن أمس".
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