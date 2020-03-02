محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال إسماعيل هنية رئيس حركة حماس الفلسطينية، إنه عرض على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وأكد هنية في حوار له في برنامج "قصارى القول" الذي يذاع على فضائية "روسيا اليوم" إن الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة لمواجهة صفقة القرن.
وأشار إلى أن الحصار على غزة غير قانوني وإسرائيل تبادر بالعدوان وغير جادة بتنفيذ الاتفاقيات، موضحًا أن إسرائيل تقول بجرائم حرب ويجب تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
واعتبر هنية أن العلاقة مع مصر ركن متين ويجب المحافظة عليها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد التقى هنية في موسكو اليوم، حيث بحثا سبل استعادة الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنظر في آفاق تحقيق "تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل هنية: العلاقة مع مصر ركن متين ويجب المحافظة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.