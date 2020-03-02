استقبال وزيرة الصحة في قاعة الشعب الكبرى بالبرلمان الصيني

قال سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، إن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمصر شعبًا وحكومة وللرئيس عبدالفتاح السيسي على تضامنهم مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأضاف البدري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لبكين: "بالنسبة للجانب الصيني، أكد نائب رئيس مجلس
وتابع البدري: "ما وجه به الرئيس السيسي من إنارة أبرز الآثار المصرية في الأقصروأسوان والقلعة بعلم الصين تضامنًا معها، كان له أكبر الأثر لدى الصينيين، حيث إن الصور تتناولها حاليًا عشرات الملايين من حسابات التواصل الاجتماعي، ومنتشرة على مختلف نشرات الأخبار والصحف والمواقع الإخبارية، وأن المسؤولين الصينيين أعربوا عن امتنانهم الشديد للتضامن المصري معهم".
وأشار البدري إلى أن "استقبال نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني لوزيرة الصحة في قاعة الشعب الكبرى ذا مغزى كبير في بكين، وأنه أكد لها أن (الصديق لوقت الضيق)، وأن الرئيس السيسي والشعب المصري يقفون إلى جانب الصين وقت الضيق".
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