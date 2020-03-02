السنغال تُسجّل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في السنغال اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت وسائل إعلام سنغالية أن المصاب فرنسي الجنسية قدم إلى البلاد يوم 29 فبراير الماضي قادما من فرنسا، حيث تم وضعه فيالحجر الصحي وحالته مستقرة.
وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن فريق خبراء من المنظمة وصل اليوم الاثنين إلى إيران لمساعدة سلطاتها في التصدي لانتشارفيروس كورونا الجديد.
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى إيران بعد ظهر اليوم لإيصال المعدات اللازمة ودعم الحكومة في مواجهة الفيروس".
وأكد أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين مستمر في الانخفاض حيث أكدت بكين تسجيلها 206 إصابات جديدة وهو أدنى معدل منذ 22 يناير الماضي.
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