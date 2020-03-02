وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يبحثان قضايا العراق وتداعيات الكورونا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب قضايا العراق، وضرورة الحفاظ على قوته وسيادته وازدهاره وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بومبيو وراب ناقشا كذلك خلال الاتصال الاستعدادات الخاصة ببدء مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة قوية

بين الولايات المتحدة وبريطانيا.



وأشارت إلى أن الوزيرين بحثا أيضًا تفشي فيروس كورونا المستجد المستمر والتدابير التي تتخذها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمساعدة في مكافحة تفشي المرض بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

