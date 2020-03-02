المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة يتقدم باستقالته

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش إعفاءه من منصبه وفقا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وقال المبعوث الأممي في تغريدة غبى تويتر اليوم: Advertisements يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب انطلاق الجولة الأولى من اجتماعات المسار السياسي وانتهاء الجولة الثانية من اجتماعات المسار العسكري في جنيف. من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب انطلاق الجولة الأولى من اجتماعات المسار السياسي وانتهاء الجولة الثانية من اجتماعات المسار العسكري في جنيف.

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