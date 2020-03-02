كورونا يُلغي جميع الفعاليات الجانبية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

قررت الأمانة العامة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وقف كل الفاعليات خلال الاجتماعات الدورية الـ 43 للمجلس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورنا.

وأكدت الأمانة في رسالة إلى جميع المنظمات المشاركة في الدورة التي انطلقت يوم 24 فبراير وتستمر حتي يوم 21

مارس.

وأعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان وقف كل الندوات التي كانت ستوم بها المنظمات غير الحكومية والأجهزة الوطنية وفقًا لقرار المكتب الصادر اليوم باتباع التوصيات التي قدمتها المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في رسالتها

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بشأن ذلك يوم بشأن الوضع العالمي لـ COVID-19 وآثاره على الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

كما قررت عدم السماح للأشخاص الذين مُنحوا شهادات الاعتماد والشارات الجانبية بالدخول إلى قصر الأمم في جنيف

وسوف تقتصر الأعمال على الجانب الحكومي فقط.

يذكر ان تقرير مصر النهائي سوف يعرض علي المجلس للاعتماد يوم 12 مارس الجاري، بعدما مراجعة الحكومة المصرية التوصيات المقدمة لها.