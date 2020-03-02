الصحة السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت
الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص، منظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر، ففي الصين وضع فيروس كورونا عالى جدا، والمستوى الإقليمي مرتفع جدا، والمستوى العالمى مرتفع جدا.
وأكدت أن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم
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